SONBAHAR RENKLERİYLE HAZIRLANMIŞ 6 KOMBİN

ALIŞVERİŞ 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Kızılın en güzel tonları, tasarımlara ilham kaynağı oluyor.

Geçtiğimiz moda haftalarında sıklıkla karşımıza çıkan ve büyük markaların koleksiyonlarını süsleyen kızıllı, kahveli tasarımlar, sezonun trendlerine dair ipuçları vermişti. Biz de sonbaharın en soğuk günlerini yaşadığımız şu sıralarda, gözlerimizi kahvenin ve bordonun hakim olduğu tasarımlara çevirdik. Kızılın en güzel tonuna bürünerek dökülen yapraklar, elbette sokak modasına da ilham kaynağı oluyor. Kahvelerin, bordoların, yada nude tonların verdiği huzur dolu mutluluğun, şahane tasarımlarla birleşmesi, keşke sonbahar hiç bitmese bile dedirtiyor. Şık görünmeyi misyon edinmiş tüm stil sahibi kadınların görüş alanından ayrılmayan bu tasarımlar, güçlü stiller yaratmaya da yardımcı oluyor. Havanın serin ve yağmurlu olduğu günlerde, şıklık yarışında sizi yarı yolda bırakmayacak koyu tonlu ceketler, pantolonlar ve ayakkabılar ile her tene uyum sağlayan, minimalizm esintili kazaklar, etekler ve trikolar, sonbahar kombinlerinizde yer almayı bekliyor. Biraz ilhama ihtiyacım var diyorsanız, kombin önerilerinde bulunduğumuz sonbahar kokulu galerimize davetlisiniz.

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ