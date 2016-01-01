SONBAHAR KOKULU FLORAL KİMONOLAR

ALIŞVERİŞ 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Yer ve zaman dinlemeden şık bir görünüme ulaşmanın sağlayıcısı olan kimonolar, sonbaharda çiçekleniyor.

Birlikte kombinlendiği hemen hemen her parçaya uyum sağlayan farklı form ve desenlerdeki kimonolar, özellikle bahar aylarında tercih sebebi oluyor. Havaların serinlemesiyle birlikte, kıyafetlerinin üstüne bir şey giyinme ihtiyacı duyanların imdadına Asya’lı kimonolar koşuyor.

Uzunlu, kısalı, desenli, desensiz yüzlerce görünümde tasarlanan kimonoları biz en çok çiçeklerle sevdik. Eteklerle ve jeanlerle kombinlendiğinde feminen bir görünüme ulaştıran çiçekli kimonolar, en sıradan kombinleri dahi hareketlendirebilme gücüne sahip. Ayrıca kombinlerinde bohem bir hava yakalamayı sevenler için de püskül ve dantel detaylara sahip çiçek desenli kimonolar en doğru tercih olacaktır.

Floral kimonolarla hazırladığımız kombinlerin detayları galeride!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ