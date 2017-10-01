SONBAHAR-KIŞ GARDIROBUNUZA EKLEMENİZ GEREKEN 8 PARÇA!

ALIŞVERİŞ 5 saat önce allmagazine

Rahatlığınızdan ödün vermeden şık bir sezon geçirmek için sonbahar-kış’ın hit parçalarıyla tanışmadan alışverişe çıkmayın!

Soft güz renklerinin şık işlemelerle buluştuğu, midi etek ve nakışlıların öne çıktığı, rahat kesimlerin eğlenceli detaylarla yükselişe geçtiği yepyeni bir sezonu karşılıyoruz. Bu yıl doğadan esintiler taşıyan sonbahar-kış modasına ayak uydurmak için ise siz sezon alışverişine çıkmadan alışveriş listenize mutlaka eklemeniz gereken 8 parçayı sizlerle tanıştırıyoruz!

1. Detaylarda Gizlenen Şıklık

Trikonun en güncel hali omuz detaylı kazaklar ve sonbahar temasını taşıyan örme etekler modern tasarımlarıyla dikkat çekiyor, tek parçada şık bir görünüm vadediyor…

2. Sonbahar Teması

Sonbahar renklerinden ilham alan parçalar natural bir duruş sergilerken şık görünümleri ile sezonun ruhuna ayak uyduruyor…

3. Pastel Tutkusu

Pastelin romantik aurası modern detaylı trikolarla bir araya gelerek yeni sezonda yükselişe geçiyor…

4. Eğlenceli Parçalar

Eğlenceli detaylarla buluşan t-shirtler hemen her kombininizle uyum sağlayarak rahat bir stil oluşturuyor…

5. Beyazın Zamansız Şıklığı

Kontrast renkli aksesuarlarla tamamlayarak zarif bir görünüm elde edebileceğiniz sezonun en şık kurtarıcılarından beyaz elbiseler, son dakika davetlerinde rahatlıkla giyebileceğiniz parçalardan…

6. Denim’in Her Hali

Son dönemlerde her halini görmeye alıştığımız denimler, alışılmadık detaylarla karşımıza çıkıyor, klasik stilinize yeni bir soluk getiriyor…

7. Sweatshirt Etkisi

Bir yanda sokak stilinin vazgeçilmezlerinden sweatshirtler, öbür yanda salaş kesimleriyle rahatlığından söz ettiren cropped flared pantolonlar… Sezonun öne çıkanları arasında yerini alan bu ikilinin uyumunu siz de seveceksiniz.

8. Modern Nakışlar

Sezonun dikkat çeken detaylarından nakışlar sıradanlıktan uzak bir çizgi çiziyor, yenilikçi bir stilin kapılarını aralıyor…

En şık aksesuarlardan sezon favorisi ceketlere, tarzınızı yansıtacak trikolardan severek giyeceğiniz elbiselere kadar sonbahar-kış gardırobunuza mutlaka eklemeniz gereken en çarpıcı parçalar Mudo’da! Daha fazlası için www.mudo.com.tr ve Mudo mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın!