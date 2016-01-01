SOKAKLARIN SMART CASUAL STİLİ

ALIŞVERİŞ 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Dengeli bir zıtlık mı?

Gündelik kıyafetlerin, akıllıca kombinlenmesi fikri ile ortaya çıkan “Smart Casual” trendi, son yıllardaki yükselişini sürdürüyor. Buram buram yaratıcılık kokan bu stil, hem konforu ve şıklığı bir arada sağlıyor hem de her yere uyumlu olması sayesinde kullanışlı kombinler yaratılmasına katkıda bulunuyor. Jeanlerin, oversize kazakların ya da blazer ceketlerin, günlük sayılmayacak parçalarla bir araya getirilmesi fikri başlarda ürkütücü gelse de, ünlülerin artan kullanımları sonrasında en çok tercih edilen karakterli stiller arasında kendisine yer buldu. Ofis ya da sokakta olduğu gibi, akşam yemekleri ya da özel davetler için de rahatlıkla kullanılabilecek olan smart casual stili, dengeli zıtlıkların da kahramanı. Güçlü ve karizmatik bir görünüm elde etmek istiyorsanız, bu stili mutlaka denemelisiniz!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ