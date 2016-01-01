SOKAKLARIN MİNİMAL KIŞ STİLİ

ALIŞVERİŞ 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Bu kış stil tercihinizi minimalist giyim tarzından yana kullanın!

Kış aylarının, minimal giyinmeyi sevenler için çok da kolay geçtiğini söyleyemeyiz. Soğuk havalardan korunmak için kat kat giyilen kıyafetler ve tam kapıdan çıkacakken rastgele boyna sarılan atkılar ne yazık ki minimalist kombinlere engel oluyor. Fakat sizi hem minimal ve şık gösterecek, hem de sıcak tutacak parçaları bulmanız sandığınız kadar da zor değil. Oversized diye adlandırdığımız bol kıyafetler, kış aylarında minimal kombinlerinizin en yakın arkadaşı olacak. Abartıya kaçmayan renkli ve desenli kadifeleri, jeanleri, blazer ceketleri ya da kabanları dilediğiniz gibi giyebilirsiniz. Ayrıca, tek renk şapkalar, çantalar, eldiven ya da atkılarla da şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Daha detaylı anlatım için, alışveriş galerimize göz atabilirsiniz…

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ