SOKAK MODASININ YENİ ÜYESİ: KÜRKLÜ TERLİKLER

ALIŞVERİŞ 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Tüylü ve peluş terliklerden sonra hakimiyet kürklü terliklere geçti!

İlk olarak birkaç sene önce tasarımcıların moda haftası defilelerinde karşımıza çıkan kürklü terlikler şehre indi ve sokağın stiline karıştı. Sokak tarzını benimseyen moda severler için bir devrim niteliğinde olan bu terlikler, pek çok ünlü tarafından da kullanıldı. Artık günlük hayatımızda dahi görmeye alıştığımız bu terlikler, herkes için olmasa da popülerliğini arttırmaya devam ediyor.

Avangart görünümü sevenlerin ve fark yaratmak isteyenlerin de kombinlerine eşlik eden kürklü terlikler, kullanması kolay aksesuarlardan değil. Gündelik, spor ya da gece kıyafetleri için farklı formlarda tasarlanan parçalar, dikkatli bir şekilde kombinlendiğinde şık bir görünüme kavuşturabiliyor fakat dediğimiz gibi bunu başarabilmek çok da kolay olmuyor. Özgün ve stil sahibi bu terlikler hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyoruz ama biz kendilerini oldukça cesaretli bulduk. Ayrıca hazır sonbaharı yaşıyorken ve havalar serinliğe doğru hızla ilerliyorken zarif ve sade görünümde olanlarına göz atsanız hiç fena olmaz.

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ