ALIŞVERİŞ Dilara Yilmaz

SOKAK MODASI ÇİÇEK AÇTI

Sonbaharda sokaklar, floral desenlerle bizlere 'sahte' ilkbaharı yaşatacak.

Yaz sezonunda gardıroplarımızı adeta işgal eden floral desenler, 2017-18 Sonbahar-Kış sezonunda da etkisi göstermeye devam ediyor. Ünlü moda evlerinin soğuk kış ayları de floral desenler tercih etmesi sayesinde bu sezonu çok renkli geçireceğiz. It girl’ler, moda editörleri ve yıldızlar tarafından hemen benimsenen floral desenler ile kışın hem şık hem spor kombinler oluşturacaksınız. Sizler için ilham alabileceğiniz sokak modasından seçtiğimiz 4 farklı görünümü yeniden yarattık.

BELLA HADID

Bershka, çanta, 89.95 TL | Mango, güneş gözlüğü, 69.99 TL | Zara, kot ceket, 229.95 TL | Zara, jean, 99.95 TL | Stradivarius, bot, 149.95 TL

 

GIOVANNA BATTAGLIA

Fendi, güneş gözlüğü, 900 TL | Mango, çanta, 139.95 TL | Zara, elbise, 249.95 TL | Mango, ayakkabı, 139.99 TL

 

KENDALL JENNER

Mango, üst, 29.99 | Ray-Ban, güneş gözlüğü, 429 TL | Zara, topuklu ayakkabı, 129.95 TL | H&M, kot şort, 53.99 TL | Mango, bel çantası, 94.99 TL

 

PERNILLE TEISBAEK 

 

H&M, elbise, 229 TL | Tory Burch, saat, 1519 TL | Zara, bot, 119.95 TL | Bershka, çanta, 119.95 TL

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