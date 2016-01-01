SOKAK MODASI ÇİÇEK AÇTI

ALIŞVERİŞ 23 saat önce Dilara Yilmaz

Sonbaharda sokaklar, floral desenlerle bizlere 'sahte' ilkbaharı yaşatacak.

Yaz sezonunda gardıroplarımızı adeta işgal eden floral desenler, 2017-18 Sonbahar-Kış sezonunda da etkisi göstermeye devam ediyor. Ünlü moda evlerinin soğuk kış ayları de floral desenler tercih etmesi sayesinde bu sezonu çok renkli geçireceğiz. It girl’ler, moda editörleri ve yıldızlar tarafından hemen benimsenen floral desenler ile kışın hem şık hem spor kombinler oluşturacaksınız. Sizler için ilham alabileceğiniz sokak modasından seçtiğimiz 4 farklı görünümü yeniden yarattık.

BELLA HADID

GIOVANNA BATTAGLIA

KENDALL JENNER

PERNILLE TEISBAEK