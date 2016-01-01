SNEAKERLARIN İŞ STİLİ!

ALIŞVERİŞ 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Rahatlığı ofisinize taşımaya hazır mısınız?

Ofis şıklığı denilince aklınıza hemen rahatsız kombinler gelmesin. Çünkü moda öyle bir zaman yaşıyor ki olmaz denilen ne varsa oluyor. Bildiğimiz gibi iş stilinin kendine has kuralları var. Öyle evdeki, dışarıdaki rahatlığa erişmek neredeyse imkansız gibi duruyor. Konforuna düşkün olanlar da bir dizi stres yaşıyor. Ancak bunu kısmen de olsa önlemek mümkün!

Ofis kombininizi yaparken kullandığınız parçalarda birazcık değişikliğe giderseniz durum sandığınız kadar korkutucu olmayacak. Çünkü her sezon sokak şıklığının ve haftasonu rahatlığının değişmez sağlayıcısı olan sneaker’lar, artık ofis stilinizi oluştururken de en büyük yardımcınız. Klasik ya da avangart, vintage ya da modern önemli olmaksızın, birazcık yaratıcılık kullanılarak hazırlanan sneaker’lı kombinler iş stilinizi baştan yaratıyor hem de ilhamını konfordan alıyor!

İşte sizin için hazırladığımız en konforlu kombinler!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ