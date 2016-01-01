SİNEMA ŞIKLIĞINA ULAŞMAK MI?

ALIŞVERİŞ 21 saat önce Ezgi Şuekinci

Sinema günleri “Ne giyeceğim şimdi ben.” demeyin, söyleyeceklerimize kulak verin!

Yakın zamanda sinema sezonu açtık. Birbirinden güzel filmlerin arda arda vizyona girmesi ve havaların soğuması da film izleme isteğimizi perçinledi haliyle. Yakın arkadaşımızla, sevgilimizle ya da ailemizle gidip, kendimizi mutlu ve huzur dolu bir ortamın aurasına bırakmak elbette paha biçilemez. Ancak sinema kombinleri de ufak çapta bir kriz yaratmıyor değil. Gündelik yaşamın rutin problemi “Ne giyeceğim şimdi ben?” sinema günlerine de etki edebiliyor. Sinema kombinlerinizi hazırlarken dikkat edeceğiniz belirli noktalar, sizi bu problemden uzaklaştıracak ve şık bir görüntü vermenize yardımcı olacak. Öncelikle sinema stilinin sokak modasının bir uzantısı olduğunu unutmamak gerek. Abartılı parçalardan uzak durmak, dekoltesi fazla kıyafetlere eğilim göstermemek başlıca dikkat edilmesi gerekenlerden. Ayrıca sinema kombininizi yaparken, kiminle hangi sinemaya gideceğinizi ve hava koşullarını da göz ardı etmemelisiniz. İlham kaynağı kombin önerilerimiz aşağıda!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ