ŞIK VE KONFORLU MİDİ ETEKLER

Ezgi Şuekinci

Moda trendleri sayesinde gardıroplarımız şenlenmeye devam ediyor!

Artık hayatımızın her anında modayı yakından ya da uzaktan takip eder durumdayız. Sürekli gerçekleşen moda haftaları, yaratıcılık harikası koleksiyonlar ve neredeyse her gün karşımıza çıkan yeni trend stilleri. İnanın ya da inanmayın isteyin ya da istemeyin moda artık her yerde!

Sokaklar, kampüsler, akşam yemekleri hatta hava alanları bile şıklık yarışına sahne oluyor. Buram buram moda kokan bir yer daha var ki orası da kuşkusuz çalışma hayatımızı geçirdiğimiz ofisler. Ofiste yakalanan stil öyle diğerlerine de benzemiyor üstelik. Sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında hareketsiz oturacağımızı ya da iş çıkışında şehrin trafiğine karışacağımızı düşünürsek, kombin yapmanın zorluğu hakkında fikirler edinebiliriz. İşte tam da bu elim durumlar içerisinde imdadımıza koşan bir parça var; Midi Etek! Uzunla kısa arasında bir boyuta sahip olan bu etekler, konforlu olduğu kadar şık ve tarz görünüyor bu da ofis kombini oluşturulurken onu tercih sebebi yapıyor. Onlarca farklı formu, deseni ve kumaşı bulunan midi etekler, sezonun trendleri arasında kendine yer bulurken biz de boş durmadık ve sizler için sonbahara-kış sezonuna en çok yakışacak midi etekli kombin önerileri hazırladık.

