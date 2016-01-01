SICACIK KIŞLIK SABAHLIKLAR

ALIŞVERİŞ 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Ev konforunuzu ikiye katlayın!

Kış aylarında hepimiz kendimizi sıcak tutan kıyafetlerin arayışı içerisinde buluyoruz. Sıcacık yün kabanlar, kalın kumaşlı pantolonlar, peluş sweatshirtler ve kazaklar en sık kullandığımız parçalar haline geliyor. Sokak kombinlerimizi kışa bu şekilde hazırlıyoruz peki evde neler giyiniyoruz? Soğuk günlerde belki de en çok olmak istediğimiz yer evlerimiz. Bu nedenle evde giyindiğimiz kıyafetler de çok önemli. Sıcacık bir kahve eşliğinde, en sevdiğiniz filmi izlerken giyebileceğiniz yumuşacık sabahlıklar ev stilinize katkıda bulunabilir. Aklınıza gelebilecek her markada örneklerini bulabileceğiniz bu ev giyim parçası ile sıcacık akşamlara ve sabahlara sahip olabilirsiniz. Kışı üşümeden geçirmek isteyenler için hazırladığımız galeri, hemen aşağıda!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ