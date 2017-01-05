ALIŞVERİŞ

SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL 5 BÜYÜLEYİCİ KOMBİN

Sevgililer Günü'nde 200 TL altı bir planı olanlar elbiseleri galerimizde!

Sevgililer Günü her ne kadar “Seviyorsan söyle bence,” ya da “Havada aşk kokusu var,” ve ya “Eller bir aradayken, erisin kalpler!” temaları etrafında dönse de aslında toplumu ikiye ayırıyor, bazılarımızın yalnız kalplerini kırıyor. Hiç müzmin bekarlar konseyiyle bu nefrete ortak olmadan, şöyle hemen bir aradan sıyrılarak Sevgililer Günü’nde planı olanlar derneğinin başkanıyla görüşmemiz ışığında sevenleri birleştiriyoruz. Kız tarafı için hazırladığımız 200 TL altı elbise seçenekleri, kombinlerle galerimizde.

Elbise, H&M 119 TL | Sütyen, Mango 69,99 TL | Ayakkabı, Divarese 579 TL | Bileklik, Pandora 269 TL

Elbise, Forever New 144,95 TL | Ayakkabı, İnci fiyatı belli değil | Kolye, Koton 19,99 TL

Elbise, Mango 139,99 TL | İç çamaşırı takımı, Bonprix 64,99 TL | Ayakkabı, Mango 199,90 TL | Bileklik, Swarovski 729 TL

Elbise, Mango 159,99 TL | Ayakkabı İpekyol 359 TL | Kolye, Twist 99 TL

Elbise, adL 129,90 TL | Ayakkabı, Elle 119,94 TL | Küpe, İpekyol 79 TL

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