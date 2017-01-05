SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL 5 BÜYÜLEYİCİ KOMBİN

ALIŞVERİŞ 2 ay önce

Sevgililer Günü'nde 200 TL altı bir planı olanlar elbiseleri galerimizde!

Sevgililer Günü her ne kadar “Seviyorsan söyle bence,” ya da “Havada aşk kokusu var,” ve ya “Eller bir aradayken, erisin kalpler!” temaları etrafında dönse de aslında toplumu ikiye ayırıyor, bazılarımızın yalnız kalplerini kırıyor. Hiç müzmin bekarlar konseyiyle bu nefrete ortak olmadan, şöyle hemen bir aradan sıyrılarak Sevgililer Günü’nde planı olanlar derneğinin başkanıyla görüşmemiz ışığında sevenleri birleştiriyoruz. Kız tarafı için hazırladığımız 200 TL altı elbise seçenekleri, kombinlerle galerimizde.