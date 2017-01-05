SEVGİLİNİZE ÖZEL 12 HEDİYE ÖNERİSİ

ALIŞVERİŞ 6 saat önce

Sevgilinize hediye alırken klişelerden uzaklaşmak isteyenlere farklı seçenekler.

Hediye almak zordur, erkek arkadaşa almak daha zordur. Her yerde gördüğünüz sevgililer günü temalı ürünler (kalpli veya sevgi mesajlı ürünler vs.) erkek arkadaşınız tarafından kullanılır mı kullanılmaz mı emin olamazsınız. O yüzden de sevgiliniz ister oyun sever, ister kitap kurdu veya sporcu olsun farklı alternatifleri de gözden kaçırmamak gerekir. Sonuçta hediye seçmek aslında göründüğü kadar da zor değil.

adidas, Saat 435 TL; D&R, Basketbol topu 64,90 TL; H&M, Mug 39,99 TL; Hotiç, Ayakkabı 249 TL; Kiğılı, Kemet cüzdan seti 159,99 TL; Kobo Auro, D&R, e-kitap okuyucu 479 TL

Koton, Çanta 39,99 TL; Mango, Kravat 89,90 TL; Zara, Parfüm 79,95 TL; Samsung, VR Gözlük 297 TL; Tommy Hilfiger, Kol düğmeleri 50 TL; Vakko, Çikolata 39 TL

HAZIRLAYAN MELİDA ALEKSANYAN