ALIŞVERİŞ

ŞEHİRDE YAZI YAŞAMAK

Yazın en sıcak günlerinde şehri terk edemeyenler için 4 farklı stil önerisi ile karşınızdayız.

İşiniz ya da okulunuz yüzünden tatile gidemediyseniz üzülmeyin. Çünkü biz plaj modasını ayağınıza getiriyoruz. Sizde bu dört farklı tarzda parçaları kullanarak şehrin yaz ruhuna ayak uydurabilirsiniz.

 

Sokakların Cool Kızı

Arkadaşlarınızla dışarı kahve içmeye çıkarken crop top ve denim şortla vakit kaybetmeden hazırlanıp şehrin en cool kızı olun.

Zara, crop top, deri büstiyer, 19.95 TL | Zara , şort, Pac-Man, 99.95 TL | Zara, askılı, siyah beyaz, 39.95 TL | Zara, şort, Rolling Stones, 99.95 TL | Zara, üst, sarı 39.95 TL | Zara, şort, açık mavi, 89.95 TL

Küba’dan esintiler

Enerjiyi şehre Küba’nın canlı renkliyle ve tropikal desenleriyle taşıyın.

Koton, elbise, siyah pembe, 99.99 TL | Koron, elbise, pembe, 49.99 TL | Mudo, elbise, açık mavi, 99.95 TL

Neon

Aradan kaç sene geçse de neon renklerin modası asla geçmiyor. Sizde bu neon renkli kıyafetlerle kendi enerjinizi yükseltmekle kalmayıp etrafınıza ışık saçın.

Zara, elbise, yeşil, 19.95 TL | Zara, crop top, sarı,19.95 TL | Zara, pantolon, pembe, 79.95 TL | H&M, elbise, turuncu, 89.99 TL

Karanlık Taraf

Kim demiş yazın siyah giyilmez diye? Doğru parçaları bir araya getirerek siyahın her zaman giyilebileceğini kanıtlayın! Siyah sizin de mutlu renginiz olsun.

H&M, elbise, kapşonlu, 59.99 TL | H&M, elbise, saten, 299 TL | H&M, etek, 99.99 TL | H&M, triko üst, 49.99 TL

HAZIRLAYAN SELDA PALACI

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