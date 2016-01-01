ŞEHİRDE YAZI YAŞAMAK

ALIŞVERİŞ 9 saat önce

Yazın en sıcak günlerinde şehri terk edemeyenler için 4 farklı stil önerisi ile karşınızdayız.

İşiniz ya da okulunuz yüzünden tatile gidemediyseniz üzülmeyin. Çünkü biz plaj modasını ayağınıza getiriyoruz. Sizde bu dört farklı tarzda parçaları kullanarak şehrin yaz ruhuna ayak uydurabilirsiniz.

Sokakların Cool Kızı

Arkadaşlarınızla dışarı kahve içmeye çıkarken crop top ve denim şortla vakit kaybetmeden hazırlanıp şehrin en cool kızı olun.

Küba’dan esintiler

Enerjiyi şehre Küba’nın canlı renkliyle ve tropikal desenleriyle taşıyın.

Neon

Aradan kaç sene geçse de neon renklerin modası asla geçmiyor. Sizde bu neon renkli kıyafetlerle kendi enerjinizi yükseltmekle kalmayıp etrafınıza ışık saçın.

Karanlık Taraf

Kim demiş yazın siyah giyilmez diye? Doğru parçaları bir araya getirerek siyahın her zaman giyilebileceğini kanıtlayın! Siyah sizin de mutlu renginiz olsun.

HAZIRLAYAN SELDA PALACI