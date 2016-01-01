ŞEHİR KADINI BU KIŞ NE GİYİNİYOR?

ALIŞVERİŞ 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Şehir kadınlarının 4 favori kombini!

Kış trendleri yakalamaya çalıştığımız şu günlerde hem sokak modasının nabzını tutuyoruz hem de şehir kadınlarının yöneldiği stilleri araştırmaya koyuluyoruz. Bildiğiniz gibi 2017 yılı tam manasıyla bir trend yılıydı. Büyük markalar ve tasarımcılar bir yandan geçmişe göz kırparken diğer yandan da modern dünyanın en çok seveceği tasarımları karşımıza çıkardı. Öyle görünüyor ki bu çılgınlık 2018 yılına da taşındı ve sezonun trendleri birbiri ardına gün yüzüne çıkmaya başladı. Teddy bear kabanlar, ekose pantolon ve sweatshirt kombinleri, çeşitli aksesuarlar, rengarenk kazaklar, diz üstü çizmeler ve daha fazlası sizler için hazırladığımız galerimizde mevcut.

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