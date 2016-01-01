SAÇ BANDINDA YENİ DÖNEM

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Eskilere dönüş hız kesmiyor...

90’ların çok sevilen ya da absürd bulunan pek çok trend parçası, ısrarla aramızda dolaşmaya devam ederken sırada, her kadının geçmişte mutlaka bir kere de olsa kullandığı saç bantları var. Chanel’in 2017 Sonbahar defilesinde karşımıza çıkan, biricik modelimiz Kendall Jenner’ın da günümüz modasına çabucak adapte ettiği bu akımı Gossip Girl’ün ikonik karakteri Blair Waldorf tarafından da sıklıkla kullanılıyordu. Yavaş yavaş Hollywood’u etkisi altına alacak saç bantlarını kimler kullanmış bir bakalım;

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE