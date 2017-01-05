ROSE QUARTZ’IN YÜKSELİŞİ

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2017'de beyaz sneaker 'out', Rose Quartz 'in'...

2017’nin bu ilk günlerde yeni yıla damgasını vuracak trendler, akımlar, tasarımcılar ve stil ikonları sırasıyla açıklanırken; şu anda tüm dünya popülaritesi her gün artan bir renkten bahsediyor: Pembe! Birbirinden farklı tonlarıyla 2017 İlkbahar/Yaz sezonuna damgasını vuran bu rengin özellikle ‘Tumblr Pink’ adını verdikleri tonu moda dünyasında kendine kalıcı bir yer edinmeye hazırlanıyor. Somon ile pudra pembesi arasında bir ton olarak yer alan ve aynı zamanda Pantone katalogunda Rose Quartz olarak bilinen bu renk özellikle Nike’ın favorileri arasında.

Hangimiz pembe rengine ‘hayır’ diyebiliriz ki? İşte Nike da bu zaafımızdan yola çıkarak Pink Blaze koleksiyonunu yarattı. Şimdilik Nike Air Max 90, Nike Air Huarache ve Nike Air Force 1 modellerinin yer aldığı bu koleksiyonun önümüzdeki günlerde genişlemesi bekleniyor. Görünüşe göre geçtiğimiz yıla damgasını vuran sneaker’lardaki beyaz renk akımı, 2017’de yerini Rose Quartz’a bırakacak.