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RONALDO ŞEREFİNE

Nike, bu yıl dördüncü Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo şerefine özel bir spor ayakkabı koleksiyonu hazırladı.

Nike, bu yıl dördüncü Ballon d’Or ödülünün yanı sıra ülkesi ve kulübü ile de büyük zaferler kazanan Cristiano Ronaldo’yu özel ve sınırlı sayıda üretilen Mercurial Superfly CR7 ile kutluyor.

‘Vitórias’ kramponunun üst kısmı ve yandaki şeritler; orijinal nervürlü kumaş, metalik, hafif mavi ve şık Pure Platinum kaplama ile beraber, topuktan krampon ucuna dek uzanan zarif bir solma efektiyle donatılmış. Metallik Gold krampon tabanı, Ronaldo’nun bu yıl kazandığı altın kupalara bir selam niteliği taşıyor. Kramponun topuk kısmında ise Portekizce’de ‘zaferler’ anlamına gelen ‘Vitórias’ kelimesi işlenerek Ronaldo’nun başarılarına gönderme yapılıyor. CF7 logosu ve Swoosh ise yanardöner bir pırıltıyla daha fazla ortaya çıkıyor.