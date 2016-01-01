ALIŞVERİŞ Yunus Başaran

RETRO BİR KIŞ İÇİN 8 MODEL

Geçmişe dönmek, nostaljiyi iliklerinizde hissetmek için tek ihtiyacınız bu gözlükler...

Bu yaz sezonunda yavaş yavaş etkisini hissettiğimiz, kış sezonunu da, sessiz sedasız hakimiyetini alan Retro trendi, gözlüklere de sıçradı. Piyasadaki nostaljik hava hakimiyeti hiçbir zaman bitmeyecek, farkındayız. Bu farkındalığı bize aşılayan, Le Specs, Fendi, Serengeti, Super, L.G.R Chloe gibi alanında başarılı markalardan derlediğimiz gözlük modellerini sizler için derledik.

Serengity, Andrea | Chloe, Poppy

L.G.R, Cecile, Havana Miele 1600 TL | Le Specs X Adam Selman, The Last Lolita, 850 TL | Super, Lenz Lucia, 1220 TL

Fendi, Peekaboo | L.G.R, Zambezi, 1910 TL | Super, Lenz Flat, 1220 TL

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN