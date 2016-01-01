RETRO BİR KIŞ İÇİN 8 MODEL

ALIŞVERİŞ 8 saat önce Yunus Başaran

Geçmişe dönmek, nostaljiyi iliklerinizde hissetmek için tek ihtiyacınız bu gözlükler...

Bu yaz sezonunda yavaş yavaş etkisini hissettiğimiz, kış sezonunu da, sessiz sedasız hakimiyetini alan Retro trendi, gözlüklere de sıçradı. Piyasadaki nostaljik hava hakimiyeti hiçbir zaman bitmeyecek, farkındayız. Bu farkındalığı bize aşılayan, Le Specs, Fendi, Serengeti, Super, L.G.R Chloe gibi alanında başarılı markalardan derlediğimiz gözlük modellerini sizler için derledik.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN