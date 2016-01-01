RENKLİ PLAJ ÇANTALARI YÜKSELİŞTE

ALIŞVERİŞ 2 gün önce

Yazın olmazsa olmazları arasında olan plaj çantaları yeni sezonda da vazgeçilmezlerimiz arasında.

Yaz konseptine uygun ve tüm eşyalarınızı içine sığdırabileceğiniz plaj çantaları bulmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Bu sezonun çeşitliliğiyle bulmakta değil, seçmekte zorlanacaksınız. Aklınıza gelen her markanın çeşit çeşit ve rengarenk çanta koleksiyonlarıyla plajlarda yaz havasına ortak olabilirsiniz. Bu çantalar ister istemez plaj stilinizin en önemli aksesuarı haline gelecek hatta günlük hayatınızda bile size eşlik edecek.

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