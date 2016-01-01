PİJAMALARIN EVRİMİ

ALIŞVERİŞ 19 saat önce Dilruba Karaköse

İstediğimiz ev rahatlığı artık sokaklarda da bizim!

Hayatınızda bir kere de olsa, sabah kıyafet seçme sorunsalına karşı keşke pijamalarla işe gitsem diye düşünmüşsünüzdür. Tüm gün rahat rahat takılmak hepimizin hayaliyken moda dünyasına teşekkür zamanı. Çünkü pijamalar sadece yatak odalarımızın bir parçası olmaktan çıkıp sokak stiline adapte oluyor. Rihanna, Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Selena Gomez derken pek çok ünlünün de benimsemesiyle bu trendi kocaman kucaklıyoruz!

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE