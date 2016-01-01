ALIŞVERİŞ Dilara Yilmaz

PEMBEYE MİLENYUM DOKUNUŞU

İki sezondur gardıroplarımızı ele geçiren milenyum pembesinin gideceği yok gibi...

Her sene bir renk çok popüler olur. Uzun bir süre giden mint yeşili furyasına yenisi ekleniyor, milenyum pembesi. Bu toz pembe vari renk moda dünyasını işgal etmiş durumda. Elbiseden, ayakkabıya, aksesuarlara hatta ev dekorasyonuna bile ele geçirdi. Romantik bir stil yakalamak isteyenler için ideal bir renk olan milenyum pembesini her markada bulmak mümkün. Sizler için en beğendiklerimizi derledik.

Stradivarius, gözlük, 39.95 TL | Zara, elbise, 299.95 TL | Massimo Dutti, sandalet, 269 TL


H&M, üst, 62.99 TL |İpekyol, etek, 111 TL | Mango, deri ceket, 224.99 TL


Nike, spor ayakkabı, 439.90 TL | Pull&Bear, pantalon, 89.95 TL | Hotiç, sırt çantası, 179 TL

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ

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