ALIŞVERİŞ 8 saat önce Timur Can Ersoy

Puffer montlar yeniden moda dünyasının radarında!

Malum kış ayları geldi çattı, kalın kazaklar ve kat kat giyinmeden sokağa çıkamadığımız günlerdeyiz. Geçtiğimiz sezon ‘kat kat’ giyme trendi yerine bu kış sezonunda tek bir parçayla ısınmaya bırakıyor. Nanushka markasının piyasaya sürdüğü, oversize puffer montlar ise piyasaya çıktığı günden bu yana moda dünyasında bu trendin öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Bu montlar birçok farklı markada değişik kumaş ve renk seçenekleriyle de yer alıyor. Parlak suni deriden ve renkli kumaşlardan oluşan bu montlardan favorilerimiz sizlerle…

YAZI TİMUR CAN ERSOY