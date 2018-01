ONDAN VAZGEÇEMİYORUZ!

ALIŞVERİŞ 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Soğuk kış günlerini, en stil halinizle gerçirebilirsiniz.

Sürekli yenilenen modanın, uzun yıllardır vazgeçemediği yüksek bel pantolonlar, 2018’in de gözdesi olacak. Gardıroplarımızın güzide üyeleri, her sezon yenileniyor ancak asla trend dışı kalmıyor. Klasik ya da spor formlu, açık ya da koyu renkli birçok çeşidi bulunan yüksek bel pantolonlar, maskülen ve feminen tavrı birlikte yakalamak isteyen stil sahibi her kadın için ilk tercih olmaya da devam ediyor. ALL ekibi olarak, sizlere ilham kaynağı olmasını istediğimiz görünümleri derledik.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ