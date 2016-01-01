OKULA ÇİÇEKLER İÇİNDE DÖNÜN!

ALIŞVERİŞ 23 saat önce Dilara Yilmaz

Eylül’ün gelmesi okula dönüş demek. Sezonun trendi floral desenler ile okula dönmeye hazır mısınız?

Hava sıcaklığının düşmesi, herkesin yavaştan şehre dönmesiyle Eylül ayının geldiği yavaş yavaş kendini belli ediyor. 2017-18 Sonbahar-Kış sezonu mağazalarda yerini almaya başladı. Malum Eylül ile birlikte okullarda açılıyor. Okul maratonuna dönüşte, kampüsün en havalısı olmanız için hem rahat hem şık, bu sezonun modası floral desenli ürünleri alışveriş listenize eklemeniz için derledik.