NAKIŞ VE DESENLERİN GÜCÜ ADINA

ALIŞVERİŞ 2 gün önce

İşlemeli jeanler sezonun trendleri arasında ilk sıradan yerini alıyor.

Bazen moda konusunda “Daha nasıl yenilikler yapılabilir ki?” ya da “Mümkün olan her şey yapılmamış mıdır?” gibi soruları kafanızdan geçirmiş olabilirsiniz. Ama bazen öyle trendler olur ki en basit parçalar şaha kalkar ve beklemediğiniz bir havaya bürünür.

İşlemeli jean trendi de dalga dalga yayılmaya ve dolaplarımızı ele geçirmeye çoktan başladı bile. Eskilerden de hatırlayacağımız baskılı ve desenli jeanler şimdi Gucci gibi yüksek modanın bir parçası olan markaların da radarında. Sokak modasıyla birlikte ilham alınabilecek örneklerle birlikte işlemeli jean, etek ve ceketleri hayatınızın bir parçası haline getirmek oldukça kolay.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE