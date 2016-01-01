MONOKROMLAR OUT KAHVERENGİLER IN!

ALIŞVERİŞ 9 saat önce Ezgi Şuekinci

En şık “ton sür ton” !

Ardımızda bıraktığımız moda haftaları sayesinde, 2018 trendlerine dair fazlaca ipucu edindik. Birbirinden farklı renk kombinasyonlarına şahitlik ettiğimiz defilelerde, tüm dikkatlerin üzerinde toplandığı renk kombinasyonları da vardı. Kahverengiler de onlardan biri. Sokak stilinin demirbaşı kahverengi parçalar, monokrom trendinin tahtını sallandırıyor ve sezonu etkisi altına almaya hazırlanıyor. Şu sıralar birçok influencer’ın da üzerinde gördüğümüz “brown on brown” yani “kahverengi üzerine kahverengi” kombinleri, aynı zamanda sonbaharı ve kışı da temsil eder nitelikte. Ara sıra nude ve nötr tonlara kaçan tonları ile kahverengiler, ton sür ton kolaylığını da vaadediyor. Ayrıca söylemeden geçmeyelim. Kahverenginin tonlarıyla yapılan pantolon, etek, ya da oversized triko kombinleri, sokak stilinin en lüks görünümleri arasında kendisine yer buluyor. İşte sizin için hazırladığımız kombin önerileri!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ