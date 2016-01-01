MODANIN YENİ VAZGEÇİLMEZ İKİLİSİ

ALIŞVERİŞ 18 saat önce Sezen Berkkan

Klasik deyip geçmeyin! Sadece doğru seçilmiş deri ceket ve yüzünüze yakışacak güneş gözlüğü ile de bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz.

Bazı kurtarıcı parçalar vardır, işte deri cekette bunlardan bir tanesi. İster sportif, ister klasik her türlü kombin ile uyum sağlayan bu mucizevi parçayı güneş gözlüğü ile desteklemek çok doğru bir seçim olabilir. Sadece biz değil, Miranda Kerr, Sofia Richie gibi tanınmış isimlerin stilistliğini yapan Chloe Bartoli’de bizimle aynı görüşte olacak ki “Deri ceket ve güneş gözlüğü ile ünlülerin şıklığını yakalayabilirsiniz.” diyor. Biz de başarılı stilistin sözüne kulak vererek, sizin için bazı kombin önerileri hazırladık.

1. Chiara Ferragni

The Blonde Salad adlı bloga sahip olan Chiara, hem güzelliği hem de şıklığıyle beğenileri topluyor. Deri ceketi ile kombinlediği spor tarzı biz çok sevdik.

2. Alexa Chung

Yeni koleksiyonu ile beğenileri toplayan Chung, deri ceketi ne kadar sade yorumlamış olarak gözüksede, kullandığı ayakkabı ve çanta onun farkını ortaya koyuyor.

3. Camille Charriere

Çok severek takip ettiğimiz Camille ise şort ile yaptığı kombini bizden yine tam not aldı. Sizde deri ceketi giymek için sıcak olduğunu düşündüğünüz günlerde, ceketi omuzlarınıza atarak kombininizi destekleyebilirsiniz!

4. Leandra Medine

Farklı tarzıyla kendini bizlere tanıtan Leandra, yine yaptığı seçimlerle farklılığını ortaya koymuş! Eğer siz de farklı tarzları seviyorsanız, bu kombin size çok güzel bir öneri olacaktır, bizden söylemesi!

YAZI SEZEN BERKKAN