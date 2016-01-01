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MODA MUSER’IN TROPİKAL SEÇİMLERİ

Moda Muser'ın tropikal desen favorileri...

Türkiye’nin önde gelen influencer’larından Tuğba Tunçkaya ve ablası Selen’in hayata geçirdiği Moda Muser’, ALL’un tropikal desenlerle renklendiği bu hafta bizleri yine yalnız bırakmadı. Harika seçkileriyle Instagram hesaplarından sevenlerine tavsiyelerde bulunan muhteşem ikili, siz sevgili ALL okuyucalarına tropikal desenlerin olduğu bir liste hazırladı. Flamingoların, ananasların, palmiyelerin ağırlıkta olduğu bu harika ürünlere, gelin hep birlikte göz atalım.

Dolce & Gabbana, Beymen, Sandalet 2.199 TL | Aranaz, Beymen, Çanta 1.175 TL | Dolce & Gabbana, Beymen, Çanta | Tory Burch, Espadril 473 TL | Red Valentino, Beymen, Espadril 799 TL

Mango, Elbise, 179.99 TL | Mango, Tropikal desenli üst, 89.99 TL | Zara, Oversize tropikal desenli gömlek, 59.95 TL

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