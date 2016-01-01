ALIŞVERİŞ Timur Can Ersoy

MİNİK AMA KULLANIŞLI SPOR ÇANTALARI

Spor bir yaşam tarzı ve bu yaşantıda bize eşlik eden yardımcı elemanlardan spor çantalarını, sizler için sıraladık.

Yaz mevsiminden soğuk kış aylarına geçtiğimiz şu günlerde, yazlık alışkanlıklarımızdan da vazgeçemiyoruz. Bunlardan biri de tabii ki spor. Bir yaşam tarzı haline gelen spor günlük hayatımızın içine yerleşmiş durumda. Yazın yaklaşmasıyla birlikte kışın aldığımız kilolardan kurtulmaya çalışmamız, bizi spora yönlendiren en büyük etkenlerden biri. Spor yapmayı bir yaşam tarzı haline getirmek, bizleri kışın da spor salonlarına yönlendirmekte.

Kışın spora gitmek bazılarımıza zor gelse de iyi yanlarını da unutmamak gerek. Her şeyden önce sağlıklı bir yaşam için spor yapmamız şart. Bunun dışında güzel bir spor sonrası sauna ve buhar banyosunu da işin içine katarsak,  spor çıkışlarında sırtımızda taşımak zorunda kaldığımız o spor çantaları, bir yük gibi gelebilir. Artık tasarımcılar bu eziyete bir son vermiş ve en kullanışlı minimal çantaları bizlere tasarlamış. Bu sezon oldukça sık göreceğimiz, günlük hayatımızda dahi kullanabileceğimiz spor çantalarını, sizler için sıraladık.

Adidas By Stella McCartney Spor Çantası, 589TL

Adidas Training Sırt Çantası, 245TL

Herschel Gym Bag, 359TL

Reebok Lead & Go Graphıc El Çantası, 167TL

Nike Effortless Antreman el çantası, 109.90TL

A Brand Apart Linen Çanta, Morhipo, 199 TL

Puma Fenty

Nike Legend Antreman Çantası, 179.90TL

HAZIRLAYAN TİMUR CAN ERSOY

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