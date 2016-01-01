MİNİK AMA KULLANIŞLI SPOR ÇANTALARI

ALIŞVERİŞ 8 saat önce Timur Can Ersoy

Spor bir yaşam tarzı ve bu yaşantıda bize eşlik eden yardımcı elemanlardan spor çantalarını, sizler için sıraladık.

Yaz mevsiminden soğuk kış aylarına geçtiğimiz şu günlerde, yazlık alışkanlıklarımızdan da vazgeçemiyoruz. Bunlardan biri de tabii ki spor. Bir yaşam tarzı haline gelen spor günlük hayatımızın içine yerleşmiş durumda. Yazın yaklaşmasıyla birlikte kışın aldığımız kilolardan kurtulmaya çalışmamız, bizi spora yönlendiren en büyük etkenlerden biri. Spor yapmayı bir yaşam tarzı haline getirmek, bizleri kışın da spor salonlarına yönlendirmekte.

Kışın spora gitmek bazılarımıza zor gelse de iyi yanlarını da unutmamak gerek. Her şeyden önce sağlıklı bir yaşam için spor yapmamız şart. Bunun dışında güzel bir spor sonrası sauna ve buhar banyosunu da işin içine katarsak, spor çıkışlarında sırtımızda taşımak zorunda kaldığımız o spor çantaları, bir yük gibi gelebilir. Artık tasarımcılar bu eziyete bir son vermiş ve en kullanışlı minimal çantaları bizlere tasarlamış. Bu sezon oldukça sık göreceğimiz, günlük hayatımızda dahi kullanabileceğimiz spor çantalarını, sizler için sıraladık.

HAZIRLAYAN TİMUR CAN ERSOY