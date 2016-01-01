MİNİ MİNİ ÇANTALAR

ALIŞVERİŞ 31 dakika önce Dilara Yilmaz

Akıllı telefonunuzu zor sığdırabileceğiniz bu çantaların tatlılığına karşı koyamayacaksınız.

2017 yılı eski trendlerin geri döndüğü yıl oldu. Küçük topuklu ayakkabılar, büyük logolar, cat-eye gözlükler derken küçücük boylu çantalarda raflarda yerini aldı. Bella ve Gigi Hadid, Kendall Jenner gibi it-girl’lerin ellerinde gördüğümüz mini çantalar, kullanım açısından pratik olmasa da en sade kombinizi bile anında havalı gösterecek. Ünlü moda evlerininde imza çantalarının micro boylarını çıkarması zaten bu modanın geri döneceğinin en büyük işaretiydi. Sizler için bu mini çantaları derledik.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ