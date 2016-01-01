ALIŞVERİŞ

METALİK ETKİ

Karen Walker ilk optik gözlük koleksiyonunu lanse ederek yepyeni bir ofis şıklığı yaratıyor.

Güneş gözlüğü tasarımı konusunda her sezon bizleri daha da şaşırtmayı başaran Karen Walker ilk kez optik gözlük koleksiyonuyla karşımıza çıkıyor. Metal materyaller kullanarak yarattığı bu koleksiyon için “Optik gözlükleri 7/24 kullanıldığı için hafif ve rahat olması çok önemli. Metal de materyal olarak bu istediğimiz konforu yaratıyor. Ayrıca şık bir görünüm yaratıyor. Bana göre gözlük, gözler için hazırlanan birer mücevher.” açıklamasını yapıyor. Geçtiğimiz hafta karenwalker.com internet sitesinde satışa sunulmaya başlayan koleksiyonunun Türkiye’ye gönderim yapılıyor.