MERKÜR RETROSUNU ATLATMAK İÇİN 5 ÜRÜN

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Bize bir ömür süren ama gerçekte 3 hafta olan Merkür Retrosu başladı.

Şu gıcık olduğumuz, tüm işlerimizin ters gitmesinin sebebi, teknolojik aletlere dokunmamıza engel olan Merkür Retrosu tekrar hayatımızda. Bizim için aylar süren retro aslında yılda 3 kez oluyor. Ve bu gerileme sadece 3 hafta sürüyor. Sadece diyerek durumu hafife indirgemek tamamiyle lafın gelişi. Yaşadığımız gündelik hayat stresi yetmiyormuş gibi bir de Güneş sisteminin en küçük gezegeni olan Merkür’ün bu büyük etkisiyle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Dayanın 2 hafta daha var. Sizler için şu iki hafta içinde ve bundan sonraki tüm merkür retrolarında işinizi kolaylaştıracak tavsiyeleri sıraladık.

1. Küçük Prens yeni yol arkadaşınız.

Bu süreç içinde teknolojik aletlere pek güvenmemek gerek. Bu yüzden biraz nostaljik olup, manuel ajanda tutmak işimize en çok yarayan olacak.

2. Yol arkadaşınızı en iyi arkadaşınızla tanıştırın.

Teknolojik ürünler ile şunu farkettik. Ekran ne kadar büyürse pil ömrü de bir o kadar düşüyor. En yakın arkadaşımız bir yedek bataryadan başkası değil. 10000 mAh’lık Xiaomi’nin bu canavarı performans açısından seleflerini geride bıraktı.

3. Isırma şu dudağını!

Stress dolu günler, gergin geçen toplantılarda dudaklarımız, ısırılmaktan perişan mı? Bilstex bu konuda piyasanın en iyilerinden.

4. Ayaklarım ağlıyor.

Gün içinde ayakta kaldığınız onca süre, oradan oraya koşturmaca sonrası ayaklarımızla biraz ilgilensek. En azından ayakkabı ile ayak arasında ara bulucu olalım. Ne bu kavga! Salvelox’un bu yarabandı hem ayakkabı vurmasına hem de su toplamalarına karşı yardımcınız.

5. Kucağımda bir miyav!

Tüm hayvanlar hisseder stresi. Ve bunu dağıtmak için çaba gösterdiklerini gördüğünüzde dünyalar sizin. Sonrası? Düşünmeyin. Ikea’nın hayatımıza kattığı bir çok güzellik gibi bu tüy toplayıcı da tam bir mucize.

Not: Resimlerin üzerine tıklayarak detaylı bilgi alacağınız sayfaya yönlendirileceksiniz.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN