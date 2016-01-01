KULAKLARDA PÜSKÜL RÜZGARI

ALIŞVERİŞ 1 gün önce Dilara Yilmaz

Tek bir aksesuar kullanmayı seviyorsanız bu trend tam size göre…

Bu sezon tek bir aksesuar ile kombininizi göz alıcı hale getirmek blogger’ların hepimize empoze ettiği bir şey. Hal böyle olunca hepimiz sevdiğimiz kendimize yakışacak bir yıldız parça arayışına geçtik. Kullanım kolaylığı ve uygun fiyatları ile küpeler o yıldız parça. Hele püsküllüyse, bu yılın trendine uymuşsunuz demektir. Çoğu hazır giyim markasınında ürettiği, her stile uygun bu püsküllü küpeler ile ister jean ve spor ayakkabıyla kombinleyin isterseniz keten gömlek elbisenizle karar size kalmış. Sizin için en beğendiğimiz püsküllü küpeleri derledik.

DİLARA YILMAZ