KOTON’DAN YEŞİLİN 12 TONU

ALIŞVERİŞ 3 saat önce Sezen Berkkan

İlkbahar-yaz sezonunda yeni bir koleksiyon ile karşımıza çıkan Koton, doğadan aldığı ilham ile beğenileri topladı.

Koton’un “Green Project” adını verdiği 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonu, yeşilin her tonuna hakim. Tüm dünyayı saran bu renk trendini sarı ve beyaz ile destekleyen Koton, tropikal desenleri de unutmamış. Örme ve dokuma kumaşları, düz ve çizgi detaylar ile bir arada görmemizin mümkün olduğu Koton’un bu koleksiyonunda Floral desenler ile mükemmel uyum içinde olan parıltılı kumaşlar da gözümüzden kaçmıyor. Aynı zamanda volan ve fırfırın da kendine yer bulduğu bu tasarımlar, yeni sezon trendlerinin başarılı bir şekilde harmanlanmasıyla oluşmuş.

Beyaz, sarı renklerle ve tropikal desenlerle birlikte yeniden anlam kazanan yılın rengi yeşilin, farklı tonlarının yer aldığı bu özel koleksiyon 31 farklı model ve 32 farklı seçenekleriyle beraber tüm Koton mağazalarında ve www.koton.com’da yerini aldı. Bizce bi’ göz atın!

YAZI SEZEN BERKKAN