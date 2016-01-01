KOMBİNLERE BURÇ ETKİSİ

ALIŞVERİŞ 20 saat önce Ezgi Şuekinci

Her burç, kendi stilini yaratıyor!

Burçların, sosyal yaşamdan finansal duruma ve sağlığa kadar hemen hemen her şeyde belirleyici olduğuna inanılır. Güneşin, ayın, merkürün ya da venüsün değişimlerine göre insan davranışlarının da değiştiği söylenir. Peki burçlar giyim kuşama ne kadar etki ediyor?

Her burcun kendine özgü bir beden yapısı, karakteristik özelliği ve tarzının olduğu yıllar süren araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Bazı burçlar klasik giyinmeyi severken, bazıları da daha sportif, canlı veya avangart giyinmekten hoşlanır. Siz de hangi burç nasıl giyinir merak ediyor ve biraz ilham almak istiyorsanız galeriye gidin. Yalnız ufak bir hatırlatma yapalım. Yükselen burçlarının da giyim kuşama etkisi olduğu için ona da göz atsanız hiç fena olmaz…

Koç Burcu Kadını

En önemli özellikleri dikkat çekmek, cesur ve dinamik olmak olan koç burcu kadınları bu özelliklerini kıyafetlerinde yansıtıyor. Alışılmışın dışında tasarımları denemekten kaçınmayan koç kadını, kıyafetlerini daha da ön plana çıkaracak renkleri tercih ediyor. Kırmızı, pembe, kahve tonları gibi…

Boğa Burcu Kadını

Klasik casual tarzı benimseyen boğa kadınları abartıyı sevmiyor, minimal parçaları kullanıyor. Doğaya bağlılıklarıyla bilinen boğa kadınları için vazgeçilmez renkler ise naturel tonlar!

İkizler Bucu Kadını

İkizler burcu kadını kot pantolonlardan, blazer ceketlerden ve tişörtlerden vazgeçemeyenlerden. Zıtlıklardan da hoşlanan ikizler kadınının karakterini ise çizgili parçalar yansıtıyor.

Yengeç Burcu Kadını

Yeşil, haki, siyah ve kahverengi yengeç kadınının en sevdiği renkler diyebiliriz. Fakat kıyafetleri kombinlerken aralara pastel tonları ve desenleri serpiştirmek çok önemli.

Aslan Burcu Kadını

Özgüveni oldukça yüksek olan aslanlar, parlak ve vurgulu parçaları tercih ediyor. Turuncu, mavi ve altın sarısı aslan kadınını en iyi ifade eden renklerdir ve kıyafetlerine teatral bir hava katmayı sevdikleri için de kombinleri oldukça pahalıdır.

Başak Burcu Kadını

Rasyonel ve titiz olma özelliklerini kıyafetlerine de yansıtan başaklar, gardırobunda en çok pratik parçaları bulunduruyor. Pastel ve nude tonlarını çok seven başakların kadınları ayakkabı ve çantaya da tutkulu.

Terazi Burcu Kadını

Dengeli olmalarıyla bilinen terazi burçları, kıyafetlerini kombinlerken de oldukça dengeli davranıyor ve renk uyumunu göz ardı etmiyor. Keskin hatlar ve tek ton renkler ise tercih listelerinin başında!

Akrep Burcu Kadını

Gizemli ve seksi olmayı seven akrep kadınlarının en çok tercih ettiği renkler kırmızı ve siyah. Aynı zamanda akrepler, gümüş ve altın tonlu aksesuarlara da hayır diyemiyor.

Yay Burcu Kadını

Burçların en rahatı olarak bilinen yay burçları, bordo ve eflatun rengini çok kullanıyor ve modayı takip etmeyerek kendi stilini yaratıyor. Kullanım açısından kolay kıyafetler ise her zaman onların radarında.

Oğlak Burcu Kadını

Oğlak burcu kadınları kombinlerini hazırlarken tek parça elbiseleri, blazer ceketleri ve kısa etekleri oldukça sık kullanıyor. Siyah, lacivert, koyu gri gibi renkler de favorileri!

Kova Burcu Kadını

Problem çözme yetenekleriyle ön planda olan kovalar, kombinlerinde de yaratıcılıklarını sıkça kullanıyor ve geometrik desenli canlı parçaları seviyor.

Balık Burcu Kadını

Hassas ve duygusal balık kadınları için renk uyumların hayli önemli. Bu sebeple romantik izler taşıyan mavi pembe, eflatun, yeşil gibi renkleri çok sık tercih ediyorlar.

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ