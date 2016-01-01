XXL KÜPELER

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Duyduk duymadık demeyin! Mega küpe trendi bu yaz plajdan şehir sokaklarına her yerde.

Bu öyle bir trend ki, saç takıntılılara ense açtırır, o kadar! Kısa saç-büyük küpe arasındaki dillere destan aşktan bahsediyorum. Neyse ki şıklığın cesaret dolu kısayolu mega küpeler artık uzun saçları da görür oldu da, makasa çare geldi. Denklem “Ne kadar büyük o kadar iyi” kadar basit olmasa da, artık tişörtlerden ziyade küpelerin hikaye anlattığı bir gerçek. Elizabeth Taylor “ay şahit” yüzüğüyle ne kadar aşk yaşadıysa, siz de kocaman küpeleriniz sayesinde bir düz beyaz tişörte o kadar tutunacaksınız. Bu dalgayı yeni duymuş olsanız da o tatlı canınızı hiç üzmeyin çünkü mağazalar ve markalar da bahsi geçen uygulanabilir ultra trendi çok sevmiş belli ki; raflarında, vitrinlerinde genişçe yer ayırmışlar. Taçlı kulaklıklar, sticker’lı çantalar, kurdeleli ayakkabılar… Eğlenceli detaylar her zaman hayatımızdaydı, biraz abartsak ne çıkar yani?