KISKAÇLAR ARASINDA

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Flamingo ve ananasların ardından sezonun ikon deseni 'ıstakoz'.

Moda dünyası ıstakoz motiflerini özlemişe benziyor. Sürrelist ressam Salvador Dali’nin uçlarda gezinen fikirlerini kendi tekstil tasarımlarıyla birleştiren Schiaparelli’nin unutulmaz ıstakoz şampkası ile hafızalarımıza kazınan ıstakozun önlemez yükselişi devam ediyor. Üstelik ‘menü’ bu kez çok çeşitli…

Gucci, Kurt Geiger, Anthropologie gibi markalar ayakkabı, çanta ve birbirinden özgün elbise tasarımları ile ıstakozun kıskaçlarına yakalanmış durumdalar…

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