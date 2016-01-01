KIŞ ONUNLA GÜZEL

ALIŞVERİŞ 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Film, kahve ve battaniye üçlüsü severler burada mı?

Soğuk kış aylarını film, kahve ve battaniye kombinasyonuyla geçirmeyi sevmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Yorgun ve stres dolu bir okul ya da iş gününün ardından, yapılacak en güzel şey de bu olsa gerek. Hazır markalar da indirim günlerindeyken, sizi sarıp sarmalayacak yumuşacık battaniyelere göz atın deriz. Birbirinden farklı desenlere ve dokulara sahip bu battaniyeler, hem ev dekorasyonunuza eşlik edecek hem de film saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. İşte birkaç örnek!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ