KIRMIZI BAĞCIKLI BOT

ALIŞVERİŞ 8 saat önce Dilara Yilmaz

Kışın ayağınızı hem sıcacık tutacak hem de çok havalı duracağınız bu botlar sezonun vazgeçilmezi...

Kışın gelmesiyle botlar dolaplardan çıkıp ayaklarımızda ki yerini aldı. Bir de sömestr tatiliyle kayak sezonu da başlayınca hem sıcak hem de tarz bot arayışına girdik. Sezonun en büyük trendi kırmızı bağcıklı botlar. Oduncu bir tarzı olan botları popüler yapan ise her sezon it ayakkabılar yapan Isabel Marant markası oldu. Nowles isimli içi koyun yünlü deri botların taba deriyle kırmızı bağcık uyumu moda dünyası tarafından hemen kabul gördü. Fast fashion markalarda hemen bu küçük ama etkili trendi hemen uyguladılar. Kış tatilinizde stiliniz tamamlayacağınız kırmızı bağcıklı botları sizin için seçtik.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ