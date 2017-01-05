KİRAZ MEVSİMİ AÇILIYOR

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Ağız sulandıran kirazlar, bu yaz meyve tabaklarımızın yanı sıra gardırobumuzu da renklendiriyor.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte şehrin her köşesini Kiraz çiçeği nam-i diğer Sakura sarmaya başladı. Muhteşem kokularıyla sokakları hakimiyeti altına alırken aynı zamanda meyve tabaklarımızı, muhteşem lezzetiyle dondurmalarımızı ya da tatlılarımızı süslüyor. Hatta bununla da sınırlı kalmıyor. Cesur ve canlı renklerin öne çıktığı 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda kiraz motifi göz alıcı renklerle bir araya geliyor. Altuzarra kiraz desenine elbiseden çantaya her detayda yer verirken Charlotte Olympia, Gianvito Rossi ve Christian Louboutin gibi markalar da sandalet tasarımlarıyla ağız sulandırmaya hazırlanıyor.

Saat yönünde: Çanta, Altuzarra | Sandalet, Gianvito Rossi | Çanta, Charlotte Olympia | Sandalet, Christian Louboutin | Kolye, Marc Jacobs | Bilezik, Gucci