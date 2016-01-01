KENDİNİZİ 90’LARDA HİSSETTİRECEK 5 PARÇA

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90’ların vazgeçilmez trendleri, kendinden hiç birşey kaybetmeden günümüzü şekillendirmeye başladı.

90’larda çocuk olanların zorla giydikleri parçalar birer birer vitrinlerin en popüler parçaları haline gelmeye başladı. Aradan neredeyse 30 sene geçmesine rağmen 90’ların grunge ve rahat havası sokakları ele geçiriyor. Hal böyle olunca annelerin o zamanlar üzerlerinde çıkarmadıkları mom jean’ler, oversize oduncu gömlekler son bir kaç sezondur dolaplardan gün yüzüne çıktı. 90’ların olmazsa olmaz 5 parçasını sizin için listeledik, sizde bu parçalara hayatınızda yer açmaya hazır olun.

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