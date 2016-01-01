KENDİME HEDİYE

ALIŞVERİŞ 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Bu Sevgililer Günü’nde biraz değişikliğe ne dersin?

Birini sevmek, belki de duyguların en güzeli ve en anlamlısı. Hatta sevdiğiniz kişi ruh eşinizse, verdiği hissiyat paha biçilemez demektir. Ancak bu sevgi kadar önemli olan bir sevgi daha var; kendini sevmek. Henüz ruh eşinizi bulamamış olmanız, Sevgililer Günü’nü kutlamayacağınız anlamına gelmiyor çünkü aşkın ve sevginin dillendirildiği bu günü sevgilinizle kutlamak zorunda değilsiniz. Yalnız olmanın size kattığı güzellikleri farkedebilir ve o günü kendinizi biraz daha fazla önemseyerek geçirebilirsiniz. O halde bu Sevgililer Günü’nde bir değişiklik yapın ve kendinize ufak bir hediye alın. Belki de biraz şımarmanızın vakti çoktan gelmiştir! İşte öneriler…

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