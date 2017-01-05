KELEBEK ÖMRÜYLE BİR R&B PERİSİ

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Bahsettiğimiz isim tabii ki Rihanna, Teyana Taylor gibi ünlülerin stil perisi, genç yaşında bizlere veda eden Aaliyah.

Dünya çapında 32 milyon satan albümün sahibi, Tupac’ın perisi, Aaliyah Dana Haughton, 1999 yılında 21 yaş altı En Başarılı Şarkıcı Ödülü’nü aldıktan iki yıl sonra hayatını kaybetmişti. Bahamalar’da bir uçak kazası sonucu bizlere veda eden şarkıcının stili ve listeleri alt üst etmiş şarkıları da miras kaldı. Güzel uyu Aaliyah, hatırlanıyor ve hala seviliyorsun.