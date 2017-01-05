ALIŞVERİŞ

KELEBEK ÖMRÜYLE BİR R&B PERİSİ

Bahsettiğimiz isim tabii ki Rihanna, Teyana Taylor gibi ünlülerin stil perisi, genç yaşında bizlere veda eden Aaliyah.

Dünya çapında 32 milyon satan albümün sahibi, Tupac’ın perisi, Aaliyah Dana Haughton, 1999 yılında 21 yaş altı En Başarılı Şarkıcı Ödülü’nü aldıktan iki yıl sonra hayatını kaybetmişti. Bahamalar’da bir uçak kazası sonucu bizlere veda eden şarkıcının stili ve listeleri alt üst etmiş şarkıları da miras kaldı. Güzel uyu Aaliyah, hatırlanıyor ve hala seviliyorsun.

Pantolon, Koton 79,99 TL / Far, Nars 90 TL / Kemer, Twist 59 TL

Pantolon, adL 199,90 TL / Küpe, İpekyol 59 TL / Bluz, Mango 59,99 TL

Palto, Machka 2.350 TL / Yüzük, Swarovski 339 TL / Fular, Levi’s fiyatı belli değil

Bluz H&M 39,99 TL / Terlik, İpekyol fiyatı belli değil / Ceket, Mango 119,99 TL / Pantolon, Network 359 TL