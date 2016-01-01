KAPSÜL GARDIROP : 1 GÖMLEK 5 KOMBİN

ALIŞVERİŞ 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Tarz ya da şık olmak için tıka basa dolu bir gardırop şart değil.

Bütün kadınlar, hayatlarının önemli bir kısmını gardırop karşısında ne giyeceğim diye düşünerek geçiriyor. Onlarca pantolon, gömlek, elbise, etek ya da aksesuar bile yeri geliyor bu soruna çözüm olamıyor. Üstüne bir de şık ya tarz olmak için sarfedilen çaba eklenince durum içinden çıkılmaz br hal alıyor. Siz de bu problemleri sık sık yaşıyorsanız bizim önerimiz gardırop detoksu!

Tarz ya da şık olmak için tıka basa elbiseyle dolu bir gardırop şart değil. Joker parçalar ağırlıklı bir gardrop sizi şıklığa götürmeye yetecektir. Gardırobunuzda olması ya da olmaması gerekenleri belirlemek ve gereksiz kıyafetlerden arınmak detoks yolculuğunuzun ilk adımı olabilir. Daha sonrasında ise yaratıcılığınızı devreye sokmanız gerekecek. Gardırobunuzda bulunun bütün parçalar onlarca şekilde kombinleyebilirsiniz. Böylelikle, şıklığınızdan ödün vermeyerek farklı tarzları da denemiş olacaksınız.

1 gömlek ile yaptığımız 5 kombin önerisini merak ediyorsanız, galeriye göz atabilirsiniz.

EZGİ ŞUEKİNCİ