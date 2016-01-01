KAPRİLER TEKRAR ARAMIZDA

ALIŞVERİŞ 5 saat önce Dilruba Karaköse

Hadi yine eskilere dönelim!

Moda, çoğu zaman eskilerden aldığı ilhamla yoluna devam ederken sırada, pek tanıdık bir parça var. Audrey Hepburn tarzı denildiğinde akılda canlanan o siyah kaprisi, çok uzaklarda değil artık. 90’larda da örneklerine sıklıkla rastladığımız, Christina Aguleira ve Jennifer Lopez gibi isimlerin sıklıkla kullandığı parçalar arasında yer alan kapriler, günümüzde ise Jennifer Lawrence, Diana Kruger gibi Hollywood’un ünlü isimlerine etkisi altına almış durumda. Özellikle topuklu ayakkabılarla birlikte mükemmel bir uyum sergileyerek, kıyafet dolaplarımızda onlara yer açmamız gerektiğini vurguluyorlar sanki.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE