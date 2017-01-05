JEAN CEKETE 5 EĞLENCELİ YORUM

ALIŞVERİŞ 19 saat önce

5 markadan 5 hareketli jean ceket karşınızda

Jeanin hayatımıza kattığı güzellikler bir yana, işleme detaylar ve bu detayların her geçen sezon artan boyları da kalplerimizi eritiyor. Geçtiğimiz yıllarda kullanımı artan emojilerin modaya hakimiyeti her geçen gün artarken, biz de bu durumdan oldukça mutlu oluyoruz. Sizler için haftamızın temasına uygun, baharı en güzel şekliyle karşılamak adına 5 markadan 5 hareketli jean ceket listemize davet ediyoruz.

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN