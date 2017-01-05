ALIŞVERİŞ
JEAN CEKETE 5 EĞLENCELİ YORUM
5 markadan 5 hareketli jean ceket karşınızda
Jeanin hayatımıza kattığı güzellikler bir yana, işleme detaylar ve bu detayların her geçen sezon artan boyları da kalplerimizi eritiyor. Geçtiğimiz yıllarda kullanımı artan emojilerin modaya hakimiyeti her geçen gün artarken, biz de bu durumdan oldukça mutlu oluyoruz. Sizler için haftamızın temasına uygun, baharı en güzel şekliyle karşılamak adına 5 markadan 5 hareketli jean ceket listemize davet ediyoruz.
HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN