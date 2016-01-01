ISIDOR’DAN SADECE 90 TANE VAR!

ALIŞVERİŞ 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Swatch, yılbaşı sezonunu Kardan Adam ISIDOR ile kutluyor!

Yenilikçi tavrı ve şahane tasarımlarıyla tanıdığımız Swatch, yine tasarım bir saat ile yeni yılı karşılıyor. ISIDOR adının verildiği saat, yılbaşı sezonuna göz kırpıyor ve içerisinde bulunduğu her yeri bir kış masalına çevirebiliyor. Klasik saatlerin ötesinde, farklı ve kişiselleştirilebilir tasarımlar sunan Swatch, ISIDOR ile saat konseptine yeni bir çehre kazandırmak konusunda ısrarcı. Ayna gibi parlayan gümüş renk kadran, iki çift yeşil göz, bir gülümseme, bir havuç burun ve kayışın üzerine kondurulan kar taneleri ile tamamlanan tasarım yeni yıl mutluluğuna eşlik ediyor. Dünya genelinde toplam 8.888 adet üretilen ISIDOR’dan, Türkiye’de sadece 90 tane satışa sunulacak. Sürrealist sanatçı René Magitte’in “Ceci n’est pas une pipe” (Bu bir pipo değildir) adlı eserinden alınan ilhamla paketinin üzerine “Ceci n’est pas une carotte” yani “Bu bir havuç değildir.” yazılmış. Bu havucu akşam yemeğinde servis etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin, bizden söylemesi!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ