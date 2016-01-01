İNDİRİMDEKİ KIŞ AKSESUARLARI

ALIŞVERİŞ 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Kombinlerin son dokunuşu ve tamamlayıcısı kışlık aksesuarlar!

Aksesuarlar, kış stilini tamamlamaya yardımcı olan en yetkili merciilerden birisi desek yanlış söylemiş olmayız. Moda dünyasının içerisinde kendisine ait bambaşka bir dünyası olan aksesuarlar, en sade kombinleri dahi, hafif dokunuşlarla şahane görünümlere kavuşturabiliyor. Yıldız parça vasfını sıklıkla üstlenen atkılar, bereler, eldivenler, ayakkabılar, çantalar ya da küpeler, kış aylarını şık ve tarz sahibi geçirmenizi sağlayabilir. Neredeyse tüm markaların kış indirimde olduğu olduğu şu günlerde, ALL ekibi olarak ufak bir araştırmaya koyulduk ve soğuk hava kombinlerinizi tamamlayacağınız en şık, fonksiyon sahibi kışlık aksesuarları derledik. Detaylar galeride!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ