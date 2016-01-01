HERKES SUSUYOR, PELERİNLER KONUŞUYOR!

ALIŞVERİŞ 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Konforlu ve sıcacık pelerinleri giymek için tam sırası!

Kış denilince aklımıza ilk gelen parçalardan biri de kuşkusuz pelerinler oluyor. 70’li yılların popüler parçası olan pelerinler, faklı formları, renkleri ve desenleri ile bu sezon da kendini gösteriyor. Formu ve duruşu gereği ilk bakışta göze çarpan bu parçalar, hem spor şık bir görünüm sağlıyor hem de gece kıyafetlerinin üzerinde ahenkle dans ediyor. Gündelik hayatta pantolonların, kazakların ve botların yanındaki yerini alan birbirinden konforlu, sıcacık pelerinleri, topuklu ayakkabılarla ve abiye denilebilecek ışıltıdaki elbiselerle de görüyoruz. Alışık olduğumuz diğer dış giyim ürünlerinin aksine, kullanmak konusunda tereddütte kaldığımız pelerinler, vücut proporsiyonuna uygun olarak seçilirse, şık bir tavır sergilenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca pelerin severlere ya da kullanmak fikrini aklından geçirenlere ufak bir tavsiyemiz var. Kombinlerinizi hazırlarken seçeceğiniz aksesuarlar için extra bir özen göstermelisiniz. Çünkü pelerinler, hali hazırda gösterişli parçalar oldukları için yanına iliştireceğiniz her aksesuarı kabul etmeyebilir. Daha fazla ilham için, kombin önerilerimiz aşağıda!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ